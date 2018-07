Gibt es sonst noch Gründe für den englischen Aufstieg?

Aufgrund der super Ergebnisse im Jugendbereich konnte man mit dieser Entwicklung rechnen. Dass es so schnell geht, hat kaum einer für möglich gehalten. Trainer Southgate, den ich persönlich schon lange kenne, ist der Vater dieses Erfolgs. Er hat Mut gezeigt, große Namen wie Wayne Rooney oder Joe Hart aus dem Team rauszuhauen. Dafür brauchst du Eier. Er hat zudem auf Dreierkette umgestellt. Das ist für Engländer untypisch, die Viererkette gilt als heilig. Southgate hat sich was getraut – und wurde dafür belohnt. Inzwischen feiern ihn die Engländer, nachdem er lange Zeit nur als Übergangslösung gesehen wurde. Southgate ist klar im Kopf, sympathisch, er nimmt sich selbst nicht so wichtig und ist ein harter Arbeiter. Das mögen die Engländer.

Scheint so, als würde der Coach perfekt zu seinen Spielern passen.

Definitiv. Die englische Mannschaft tritt sehr sympathisch auf, anders als in der Vergangenheit, als oft von einer arroganten Startruppe die Rede war. England hat die Herzen erobert. Beispielhaft dafür ist Harry Maguire. Der stand vor ein paar Jahren noch in der Fankurve, er wurde am Anfang belächelt, weil er nicht aussieht wie ein typischer Fußballer. Aber bei der WM hat sich Maguire in die Fußballherzen aller Fans gespielt. Das Entscheidende ist, dass es keinen Superstar gibt, die Engländer sind ein echtes Team. Auch Harry Kane, der ohne Frage ein Weltklassespieler ist, verhält sich in der Gruppe wie ein ganz normaler Typ, außerhalb des Platzes fällt er kaum auf.

