Taiko wird auch oft als der Herzschlag Japans bezeichnet.

Sowohl der Ton des schlagenden Herzens als auch der der Trommel sind keine Klänge für die Ohren, sondern für die Seele. Gelegentlich führen wir unsere Show in Kindergärten auf. Es passiert oft, dass, wenn wir die großen Trommeln anschlagen, die kleinen Kinder friedlich einschlafen. Der Klang von Taiko ist identisch mit dem Herzschlag ihrer Mutter. Sie haben diesen Herzschlag gehört, als sie in ihrer Mutter herangewachsen sind und sie erinnern sich an diesen friedfertigen, behaglichen Zustand, wenn sie die Taiko hören. Ich hoffe zumindest, dass sie nicht vor Langeweile einschlafen. (lacht). Vielleicht kann man Taiko als etwas beschreiben, das die Menschen fundamental glücklich macht, es ist wie ein Sonnenaufgang im Herzen.



Auch Trommeln ist ein absoluter Leistungssport.

Ja, in der Saison verlieren alle Trommler mehrere Kilos. Aber machen Sie sich keine Sorgen, die packen sie bald wieder drauf. Alle haben einen gesunden Appetit. Wir stehen um sechs Uhr auf, machen dann einen Zehn-Kilometer-Lauf. Dann gibt es Frühstück, es folgen Körper- und Fitnessübungen sowie Trommel-Übungen. Wir betreiben Gewichtstraining, dabei verwenden wir die großen Trommeln als Hanteln. Dann machen wir Schatten-Trommeln mit den großen Bachi-Schlegeln – 3000 Mal. Das Trommeltraining geht bis spät in die Nacht weiter.

Wie wichtig war die WM 2002 in Japan und Südkorea für den Fußball dort?

Es war der Anfang, die Geburt der Fußball-Szene in Japan. Ich selber bin ein sehr schlechter Fußballer, aber ich schaue gerne mal zu. Meine Lieblingsspieler sind Hidetoshi Nakata and Shinji Kagawa.

Ihre schönste Fußball-Erinnerung?

Das war 2011, als unser Frauen-Team, das Nadeshiko genannt wird, die WM gewinnen konnte. Wir waren gerade auf Tour in Deutschland und traten auch am Finaltag auf. Nach der Show kamen wir ins Hotel und das Finale war in seinen allerletzten Sekunden. Wir haben auf einer riesigen Leinwand zugeschaut, wie Japan den Titel geholt hat. Die Deutschen in der Lobby haben uns dann riesigen Applaus gespendet. Das war ein toller Moment.

Warum ist eigentlich Oliver Kahn, der Torwart-Titan, in Japan so populär?

Die Erinnerungen an Kahn sind bei uns sehr lebendig. Er hat einen Charakter, der ihn unverwechselbar macht. In erster Linie ist er sehr aggressiv. Man kann seine Energie spüren, in seinem Gesicht ablesen. Jede Aktion strotzt vor Energie. Wir konnten aber immer sein Herz, seine Seele spüren. Er schaut oft sehr zynisch, aber er hat eine charmante Art. Er hat Witz und ein großes, warmes Herz.

