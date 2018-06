Augsburg – An sonnigen Tagen ist der Kuhsee eines der beliebtesten Ausflugsziele in Augsburg, am Wochenende tummeln sich bis zu 10.000 Badegäste an dem künstlich angelegten See. Auch am warmen Montagabend war der See wieder gut besucht, doch für einen 21-Jährigen wurde er zum Verhängnis.