München - Der "Kuhglocken-Streit" geht am Freitag vor dem Landgericht München in die nächste Runde: Ein Unternehmer versucht seit Jahren, die Kühe einer Landwirtin von einer benachbarten Wiese in Holzkirchen zu klagen, weil ihm und seiner Frau deren Glocken zu laut bimmeln. Während die Justiz am Freitag erneut das Thema Geläut betreut, blicken wir zurück auf all die Münchner Prozesse, die sich um das liebe Vieh drehten.