Künstleragent aus Hollywood Lady Gaga auf Wolke sieben: Das ist ihr Verlobter Christian Carino

Am Montagabend hat Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (32, "Joanne") während ihrer Rede bei der "25th Annual Women in Hollywood Celebration" ganz beiläufig verraten, dass sie sich mit ihrem Freund Christian Carino (49) verlobt hat. Schon lange gab es Gerüchte, bestätigt hatte Gaga die Verlobung jedoch bisher nie. Nur einen auffällig großen Ring trägt sie seit geraumer Zeit am Finger. Doch wer ist ihr Zukünftiger eigentlich?