München - Im juristischen Tauziehen um das umstrittene Jodl-Grab auf der Fraueninsel im Chiemsee will das Landgericht München I am Dienstag (10 Uhr) ein Urteil verkünden. Entschieden wird in der Frage, ob der Aktionskünstler Wolfram Kastner Reinigungskosten in Höhe von rund 4.000 Euro übernehmen muss. Kastner hatte das Grab im Jahr 2016 zwei Mal mit roter Farbe als Symbol für Blut beschmiert.