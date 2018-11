Kuchen, Ballons und Karaoke So normal feierte Kendall Jenner ihren 23. Geburtstag

Hadid wünschte ihrer Freundin auf Instagram nicht nur "Alles Gute", sondern zeigte auch, was die Mädels am Samstagabend in New York City unternommen haben. So ist auf einigen der Bilder beispielsweise eine bunt geschmückte Wohnung zu sehen. Das Highlight sind eine ganze Reihe an süßen Tierballons, darunter viele Hunde. Außerdem teilte Hadid ein Foto eines selbstgemachten Kuchens, den sie für Jenner gebacken hatte.