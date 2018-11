Der 39-Jährige forderte nun deshalb, dass "da langsam mal Ideen kommen, sich die Leute zusammensetzen, wie es in diesem Fall ausschauen wird". Ausschauen würde. Dabei verwieß der einstige Bundesliga-Trainer auf das Olympiastadion, in dem er während seiner aktiven Laufbahn selbst kickte. Doch für ihn wäre das "Oly" wohl nur eine kurzfristige Lösung. "Es sollte schon so sein, dass man irgendwann wieder ein eigenes Stadion hat, in dem man in der Lage ist, zweite oder erste Liga zu spielen", sagte er weiter.