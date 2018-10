Kryptische Instagram-Botschaft Amy Schumer ist schwanger!

Klickt man nun auf den Link und sieht sich in den Insta-Storys der bekannten US-Journalistin um, so findet man dort allerhand Werbung für die Demokraten bei den anstehenden US-Kongresswahlen. Bei einem Bild steht allerdings ganz am Ende unmissverständlich: "Ich bin schwanger - Amy Schumer". Immer wieder engagiert sich auch Schumer politisch und ließ sich erst vor wenigen Wochen aus Protest gegen die Ernennung des Obersten Richters Brett Kavanaugh (53) festnehmen.