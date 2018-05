Die Regentschaft, wenngleich ehrenamtlich, ist ein begehrter Job: Die Bierkönigin ist für ein Jahr lang auf zahlreichen Terminen unterwegs: bei Oktoberfesteröffnungen etwa in der bayerischen Vertretung bei der EU in Brüssel, bei der Grünen Woche in Berlin oder bei Reisen mit der EU-Kommission und dem bayerischen Landwirtschaftsminister.