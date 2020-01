Müller (30) übt aber auch Kritik an Sanchos Generation: "Was viele junge Spieler noch nicht verinnerlicht haben: Es geht darum, Spiele zu gewinnen und nicht darum, wie ich auf einem Video gut aussehe." Technisch-taktisch seien die jungen Spieler heute besser ausgebildet. "Aber andere Dinge, wie das Kopfballspiel sind leider in den Hintergrund gerückt."