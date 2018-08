Kritiker schlagen Alarm Zahl der Tierversuche in Bayern steigt weiter

Die Regierung Unterfranken weist darauf hin, dass es in Nordbayern mehrere Betriebe gibt, die Tiere für Versuche züchten. Diese Tiere sind somit zweimal in der Zahl der Genehmigungen erfasst, einmal für die Zucht und einmal für die Verwendung im Versuch. Beide Regierungen weisen darauf hin, dass von der Zahl der ersten Jahreshälfte nicht unbedingt schon auf einen Anstieg im gesamten Jahr 2018 geschlossen werden kann. Laut der Regierung Unterfrankens werden erfahrungsgemäß in den Semesterferien im Sommer weniger Anträge gestellt.