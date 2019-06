Kritik von den Fans Prinz William: Vatertags-Foto ohne George und Charlotte

Einige nehmen die Royals aber auch in Schutz. "Warum nehmen alle diesen Instagram-Post so ernst? Diese Leute haben ihr eigenes Leben, sie können posten oder nicht posten, was immer sie wollen", urteilt etwa ein Fan. "Das ist eines meiner liebsten Fotos von William als Vater. Der Blick von Louis zu seinem Papa ist unbezahlbar. So ein Blick des Vertrauens!", schwärmt ein anderer. Auch Williams Bruder Prinz Harry (34) postete an seinem ersten Vatertag ein Foto auf Instagram. Auf dem Schnappschuss hält Baby Archie mit seiner kleinen Hand einen Finger seines Papas fest.