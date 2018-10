Kritik vom Experten Herzogin Meghan: Ist sie damit zu weit gegangen?

Diese Bilder sind für einige Royal-Fans offenbar kein schöner Anblick: Herzogin Meghan (37) hatte bei einem öffentlichen Auftritt in Wellington wiederholt ihre Hände in den Taschen ihres weißen Kleides. Zusammen mit Prinz Harry (34) besuchte sie in der neuseeländischen Hauptstadt eine Einrichtung, die "talentierte Menschen aus Film, Musik und Technologie" fördert. Die schwangere Herzogin trug zu diesem Anlass ein kurzes, ärmelloses Blazerkleid von Maggie Marilyn.