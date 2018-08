Kritik des Alpin-Stars Neureuther über IOC: "Killt grandiose Sportbegeisterung"

Neureuther: "Never, ever" ins Dschungelcamp

Neureuther schließt aus, jemals beim Dschungelcamp mitzumachen. "Ich würde niemals in meinem Leben in den Dschungel bei RTL gehen, never ever!", sagte der erfolgreichste deutsche Weltcup-Starter. "Ich mache mich nicht gerne zum Kasperl. Ich würde mich niemals komplett verkaufen. Davor gehe ich lieber, wie jeder andere auch, einer normalen Arbeit nach."