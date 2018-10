Kritik an «Juden in der AfD» Alice Weidel will Wolfgang Gedeon aus AfD werfen

Begleitet von massiver Kritik jüdischer Organisationen war am 7. Oktober in Wiesbaden die parteiinterne Bundesvereinigung "Juden in der AfD" gegründet worden. Gedeon hält auch als fraktionsloser Abgeordneter noch Kontakt zu anderen AfD-Mitgliedern. Beim Parteitag im Dezember 2017 in Hannover stellte er gemeinsam mit anderen Landtagsabgeordneten mehrere Anträge, darunter einen Antrag, in dem es um die Definition von "Antisemitismus" ging.