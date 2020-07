Mannheims Kompp: "Ich priorisiere definitiv die Talentförderung"

Hainer hatte die Frage aufgeworfen, "warum denn nicht" zwei Mannschaften eines Klubs in Liga eins und zwei spielen könnten. In Spanien zum Beispiel darf die Zweitvertretung eines Erstligisten in der Klasse direkt darunter starten. "Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum - und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in Deutschland durchaus mal Gedanken machen sollte", sagte Hainer im aktuellen Vereinsmagazin "51".