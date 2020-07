"Sollte man Zweitvertretungen in der 2. Bundesliga zulassen, werden die Investitionen in die Zweitvertretungen in der Regionalliga und 3. Liga steigen, da man die Zweitvertretung gerne in der 2. Bundesliga platzieren möchte", sagte Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. "Dies kann nicht im Interesse der Liga, der Spannung und des sportlichen Wettbewerbs sein." Die Aufstiegsmöglichkeit für Traditionsvereine an der Schwelle zum Profifußball würde dadurch "ungleich schwerer werden und die Schere zwischen den Vereinen mittelfristig noch größer."