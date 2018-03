Stadt setzt Investoren Wünsche um

Die Stadt plant somit das, was der Investor gern hätte. Das bringt aber dem Mieter nichts."

Inwiefern der Verein mit seinen Anliegen in der Vergangenheit – Architektur und Kunst feiert im kommenden Jahr 20-jähriges Jubiläum – bei Entscheidungsträgern durchdringen konnte, darüber herrschte bei den Mitgliedern eher ernnüchterte Einigkeit. Am Willen und der Bereitschaft, mit Vorträgen und Veranstaltungen seinen Teil zu einer Debatte über Architektur in Landshut beizutragen, hat das indes nichts geändert. So hat man etwa in Kooperation mit der Stadt die Ausstellung "Think global, build social!" nach Landshut geholt, die am 12. April in der Rathausgalerie eröffnet wird.

Das Projekt widmet sich der Frage nach der sozialen und ökologischen Verantwortung zeitgenössischer Architektur.