FC Bayern: Großer Konkurrenzkampf im zentralen Mittelfeld

Sollten die Bayern-Bosse also möglicherweise einen Verkauf in Betracht ziehen? Ja, wenn es nach Matthäus geht: "Wenn es entsprechendes Angebot vorliegt, kann man sich darüber Gedanken machen", so der 57-Jährige. In den letzten Wochen kamen immer wieder Wechselgerüchte um Thiago auf – vor allem sein Ex-Verein, der FC Barcelona, soll wohl an einer Rückholaktion interessiert sein. Thiago hat bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2021.