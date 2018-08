Kristen Bell kehrt zurück Rückkehr der Detektivserie: "Veronica Mars"-Revival in der Mache

Neue Fälle für die ehemalige Teenager-Detektivin Veronica Mars? Ein Revival der gleichnamigen Serie soll beim US-Streamingdienst Hulu in der Mache sein, wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet. Doch was wäre "Veronica Mars" ohne Kristen Bell (38)? Diese soll ebenfalls wieder in ihrer titelgebenden Rolle zu sehen sein. Zudem soll der ursprüngliche Serienschöpfer Rob Thomas mit an Bord sein. Insider warnen derzeit jedoch, dass der Deal noch nicht unterschrieben sei.