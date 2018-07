Krisengerüchte bewahrheitet Also doch! Cheryl Cole und Liam Payne haben sich getrennt

Probleme gab es schon länger

Mit dieser Veröffentlichung haben die beiden bestätigt, was schon seit einiger Zeit gemunkelt wurde. Zudem hatte der Sänger in einem Interview im März bereits offen von einer schwierigen Phase gesprochen, durch die das Paar aktuell gehen würde: "Wir haben unsere Probleme - ich werde nicht hier sitzen und sagen, dass alles absolut schön und gut ist. Natürlich macht man verschiedene Dinge durch - so ist eine Beziehung nun einmal."