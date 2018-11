Niko Kovac für Atmosphäre verantwortlich

Wann immer Antworten zu solchen Themen gesucht werden, landet man beim Trainer. Und der ist für die Atmosphäre in seinem Kader verantwortlich. Dort gärt und brodelt es. Interna aus der Kabine dringen über die Medien nach außen.

"Interna bleiben Interna", sagt Kovac und fügt hinzu: "Ich halte mich dran." Bemitleidenswert. Und dann auch noch das: Lisa Müller, Ehefrau von Thomas, attackierte mit einem Instagram-Posting während der Partie den Trainer als er ihren Gatten, derzeit oft Bankdrücker einwechselte: "Mehr als 70 Minuten bis der mal nen Geistesblitz hat". Was tief blicken lässt (siehe unten). Immerhin: Am Sonntag entschuldigte sie sich dafür.

Kovac und seine Bayern stehen – spätestens mit dem Showdown am Samstag beim BVB – vor der Zerreißprobe. "Es hilft nichts", sagte Müller, "wenn wir jetzt auseinanderfallen. Wir müssen Flagge zeigen und uns zusammenreißen." Sportdirektor Hasan Salihamidzic bekannte, das Spiel habe "träge ausgesehen", auch er sieht, dass "die Spritzigkeit, die Freude fehlt".

"Schlüsselspiel" gegen Borussia Dortmund

Kovac beklagt mangelndes Spielglück, das neue Modewort der Branche, und dass der Gegner immer seine erste – und oft einzige – Torchance verwertet. Was aber eher gegen seine Mannschaft spricht.

Was bleibt? Parolen, Mutmacher. "Wir werden zurückkommen, da könnt ihr euch sicher sein", rief Müller den Journalisten zu. Für Matthäus ist das Duell mit Borussia Dortmund ein "Schlüsselspiel. Wenn sie verlieren, möchte ich nicht in Niko Kovacs Haut stecken". Frage also an Salihamidzic: Wäre der Trainer dann zu halten? "Stellen Sie bitte nicht so eine blödsinnige Frage. Sprach’s und machte auf dem Absatz kehrt.

