Kriminelles Kommando? Bundeswehr: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen KSK-Mitglieder

"Der Verteidigungsausschuss muss die Vorgänge auch in Anwesenheit des Militärischen Abschirmdienstes in einer weiteren Sitzung aufklären", forderte die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger. Linken-Politikerin Christine Buchholz erklärte, eine Gefahr werde systematisch bagatellisiert. Sie teilte mit, es lägen "konkrete Hinweise auf ein mutmaßliches, rechtsradikales Netzwerk vor, das Waffen gehortet und sich auf schwere Gewalttaten für einen ,Tag X’ vorbereitet hat". In einer der nächsten Sitzungen des Gremiums sollen deshalb Vertreter der deutschen Nachrichtendienste befragt werden.