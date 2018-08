Göttingen: Neuer Einsatzort von Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) ist Göttingen, die Uni-Stadt im Süden Niedersachsens, in der die Filmfigur auch einst studierte. Die Kommissarin wurde zur dortigen Polizeidirektion strafversetzt. An der Seite der beliebten NDR-Ermittlerin, die nur noch einmal im Jahr mit einem neuen Film zu sehen ist, spielt in den nächsten Filmen die Deutsch-Uganderin Florence Kasumba. Die Konstellation biete viel Raum für Wendungen, sagte Furtwängler anlässlich der Dreharbeiten. "So verschieden wir auch sein mögen, so verbindet uns doch Eigensinn und Selbstbewusstsein." Lindholm bekommt auch einen neuen Liebhaber.