Krimi-Inspiration: Vernetztes Spielzeug "Tatort: Wir kriegen euch alle": Gibt es solche Smart-Puppen wirklich?

Keine Frage, smartes Spielzeug in Verbrecherhand ist eine lohnende Inspirationsquelle für einen TV-Krimi. Und so gelang "Tatort"-Regisseur Sven Bohse (geboren 1977, "Ku'damm 56", "Ku'damm 59") auch das, was er mit dem "Tatort: Wir kriegen euch alle" vorhatte: "Den Zuschauer erwartet im besten Fall ein spannender Thriller mit leichten Horrorelementen und gleichzeitig eine Tiefe in der Auseinandersetzung mit dem Thema: Wie gut oder schlecht ist Überwachung?"