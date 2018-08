Krimi in Echtzeit Experimentierfreudiger Auftakt in die neue "Tatort"-Saison

Aber zurück zum 14. Schweiz-Krimi: Wer jedoch ein spannendes Experiment sehen möchte, sollte am Sonntag einschalten, denn Regisseur Dani Levy (60, "Alles auf Zucker!") und sein Team haben einen wirklich ungewöhnlichen Film geschaffen. Die gesamte Handlung wird in Echtzeit erzählt. Kameramann Filip Zumbrunn (49, "Eleanor & Colette") folgte den Protagonisten in einer einzigen Kameraeinstellung ohne Unterbrechungen und Schnitte.

Ähnlich einer Theateraufführung - an die der teils kammerspielartige Krimi phasenweise auch erinnert - wurde der Film nach langen und intensiven Proben an vier Abenden jeweils komplett durchgespielt. Eine Höchstleitung auch der Schauspieler. Besonders faszinierend sind dabei die unterschiedlichen Methoden, wie von einer Szene zur nächsten gewechselt wird. Verbindendes Element ist ein ums andere Mal der charismatische Schweizer Schauspieler Andri Schenardi (37), mit dem Levy auch schon den sehr sehenswerten Luzern-Krimi "Tatort: Schmutziger Donnerstag" (2013) gedreht hat.

Wer will, kann einige der Sätze, die Franky Loving (Schenardi) bisweilen direkt an die Zuschauer richtet, als kleine Retourkutschen an die ewigen Schweiz-"Tatort"-Kritiker verstehen. Denn, dass diese Krimis keinesfalls so schlecht sind wie ihr Ruf, darf ruhig auch mal betont werden. Die letzten beiden Luzerner-"Tatorte" werden 2019 ausgestrahlt.