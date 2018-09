Krimi-Debüt im TV So denkt Nellie Thalbach über ihre berühmte Schauspielfamilie

In "Lotte Jäger und die Tote im Dorf" gibt Schauspielerin Nellie Thalbach am heutigen Montagabend im ZDF (20:15 Uhr) ihr Krimi-Debüt. Jedoch nicht als Kommissarin, sondern als Opfer. Eine Serienrolle als Kommissarin würde die 23-Jährige ohnehin nicht reizen. Sie wäre viel lieber der Serienbösewicht, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt.