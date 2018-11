Die letzten Worte von Jens Büchner

Ehefrau Daniela wachte tagelang an seinem Bett und berichtet in "Bild" von all der Liebe am Sterbebett: "Jens' letzte Worte an mich waren, dass er mich liebt und glücklich war. Zum Schluss haben wir seine Lieblings-Musik gehört: Die Flippers und Whitney Houston." Am 3. Juni 2017 gaben sich Jens und Daniela Büchner das Jawort. Der 49-Jährige hinterlässt neben seiner Ehefrau die gemeinsamen Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya (2), drei weitere leibliche Kinder, drei Stiefkinder und eine Enkelin.