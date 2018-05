Hell und Dunkel, Malz und Hopfen sind aber längst nicht die einzigen Unterscheidungsmerkmale für Bier. "Es gibt 150 eingetragene Bierstile – bis hin zu Sorten wie dem belgischen Fruchtbier, das wir hierzulande vielleicht gar nicht mehr als Bier erkennen", sagt Ganzenmüller. Entsprechend groß sind auch die Experimentier-Möglichkeiten – spätestens seit die Craft-Beer- und Microbrew-Welle aus Nordamerika nach Deutschland geschwappt ist.

Besonders dunkle Biere geben einen ordentlichen Aroma-Schub

Einer der Experten für Craft Beer und ähnliches ist der kanadische Buchautor Stephen Beaumont. Auch er hat längst erkannt, dass die neue Masse an ungewöhnlichen, lokal gebrauten Biersorten nicht nur zum Trinken taugt. "Wir haben heute eine viel größere Anzahl an Geschmäckern zur Auswahl", sagt er. Und damit auch viel mehr Möglichkeiten, wenn es ums Kochen geht. Was das heißt, demonstriert er in seinem Buch "Bier: Kochen, Kombinieren, Genießen": Darin findet sich zum Beispiel Bier-Senf mit dunklem Porter oder Steak-Soße aus dem fast schwarzen Stout. Daneben gibt es Schweinerippchen in Schoko-Bier-Soße und eine Hollandaise auf Bier-Basis – zu einem über Hopfen geräucherten Lachs.

Muscheln kocht er in Kokosnuss und belgischem Weizenbier, serviert am besten mit einem Kölsch. Und die "Grits" genannte Mais- oder Grieß-Grütze aus den Südstaaten der USA bekommt mit Kürbis und Stout eine ganz besondere Note.

