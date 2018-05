"Die Division Power and Gas, die für 15 Prozent unseres Umsatzes steht, agiert weiterhin in einem enorm wettbewerbsintensiven Markt", sagte Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas. Siemens will in der Sparte weltweit tausende Jobs kappen und hatte erst am Vortag die Einigung auf Eckpunkte für die Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan mit den Arbeitnehmervertretern bekanntgegeben.