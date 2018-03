Das waren noch Zeiten – als das Titelrennen in der Bundesliga spannend war. Seit Jahren geht es höchstens darum: Wann wird Bayern Meister? Am 27. Spieltag – wäre Einstellung des Frühbucherrekords gewesen – verlor man mit 1:2 bei RB Leipzig. Nun also steht der 28. Spieltag an und Bayern hat es, so witzig das klingt, nicht in der eigenen Hand.