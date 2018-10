Kovac jetzt 100 Tage Bayern-Trainer

Jetzt springt Hoeneß mit der ihm eigenen Wortgewalt, die gerne in zu Pathos neigenden Formulierungen gipfelt, Trainer Niko Kovac zur Seite. "Ich werde Kovac verteidigen bis aufs Blut", verkündet Hoeneß im "Kicker". Der 46-jährige Kovac, der zu dieser Saison die Nachfolge von Kult-Trainer und Hoeneß-Intimus Jupp Heynckes angetreten hat, und der sich nun mit dem nicht immer umgänglichen Star-Ensemble rumärgern muss, steht nach den letzten Nichterfolgen in der Kritik. Vier Spiele ohne Sieg (1:1 gegen Augsburg, 0:2 bei Hertha BSC, 1:1 gegen Ajax Amsterdam, 0:3 gegen Mönchengladbach), da schrillen in München die Alarmglocken nach genau 100 Tagen Kovac dauer. Rekordnationalspieler und Sky-Experte Lothar Matthäus hatte davon gesprochen, dass "keine Mannschaft auf dem Platz steht", dass "nichts, aber auch gar nichts in Ordnung" sei, dass Bayern "emotionslos gespielt" habe.