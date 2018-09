Kostenlos für Abonnenten AZ-Wanderung zum Brünnsteinhaus am 23.09.

Wer mitwandern möchte, schickt bitte eine Emali mit Namen und Kontaktdaten (Adresse, Email und Mobilnummer!) an wandertag@az-muenchen.de, Betreff: AZ-Wandertag 23.09. Abonnenten geben bitte ihre Abonummer an. Für evtl. Begleitperson/en bitte auch deren Namen angeben. Die Teilnehmer werden ausgelost und per Email benachrichtigt. Einsendeschluss ist Freitag, 14. September 2018 um 14 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.