Nun also ist er in dieser Saison angekommen, vor seinem Startelf-Debüt am Mittwoch bei Benfica Lissabon (2:0) hatte James lediglich 67 Minuten gespielt, jeweils als Einwechselspieler (samt Treffer beim 3:1 gegen Leverkusen). Inklusive des Assists für Renato Sanches in Lissabon kommt James damit auf vier Scorerpunkte innerhalb einer Woche.