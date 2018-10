München - Ein buntes Potpourri an Konzerten steht auf der Website der "Neuen Theaterfabrik" in Johanneskirchen, die Hallenmogul Wolfgang Nöth betreibt. Doch viele der Veranstaltungen finden gar nicht dort statt, sie wurden an andere Orte verlegt. Die japanische Band "Dir En Grey" beispielsweise, die am Donnerstagabend in der Theaterfabrik auftreten sollte, spielte stattdessen im Technikum.