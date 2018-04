Konzert mit vielen Promis Die Queen feiert Geburtstag - aber wo war Prinz Philip?

Prinz Harrys Geburtstagsgeschenk

Prinz Harry hatte bei der Geburtstagsfeier seiner Oma neben den vielen Star-Gästen wie Kylie Minogue, Tom Jones oder Shaggy und Sting ebenfalls einen persönlichen Auftritt auf der Bühne. Der 33-Jährige hielt eine Rede, mit der er die neue Stiftung The Queen's Commonwealth Trust einweihte, von der er Präsident ist. "Diese Organisation wird in deinem Namen denjenigen eine Plattform bieten, die in ihren Gemeinden in den 53 Ländern etwas bewegen wollen. Alles Gute zum Geburtstag, Ihre Majestät", erklärte er laut Kensington Palast unter anderem. Die Stiftung soll in Zukunft junge Führungskräfte unterstützen.