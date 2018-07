München - Ed Sheeran ist ein Phänomen. Er hat es geschafft, dass das Olympiastadion an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausverkauft ist. Und alles was er braucht ist seine Gitarre und die Show kann beginnen. Ohne großes Tamtam und ein wenig schüchtern betritt der 27-jährige Brite am Sonntagabend die Bühne im Olympiastadion. Mit "Castle on the Hill" aus seinem aktuellen Album "Divide" beginnt das fast zweistündige Konzert überpünktlich um 20.40 Uhr.