Konzert aus Mühlheim verlegt Ed Sheeran: Proteste gegen sein Konzert in Düsseldorf

Das nach Düsseldorf verlegte Konzert von Ed Sheeran (27, "Perfect") diesen Sommer sorgt für Ärger. Die Anwohner rund um den neuen "D.LIVE Open Air Park" in Düsseldorf laufen Sturm gegen den Auftritt des britischen Pop-Giganten. Sie befürchten eine zu hohe Lärmbelästigung. Ursprünglich hätte Sheeran am 22. Juli auf dem Flughafen Essen/Mülheim auftreten sollen. Aus "Sorge um die lokale Vogelpopulation" sowie "andere externe Gründe" habe sich der Veranstalter entschieden, das Konzert in die 20 Kilometer entfernte Location in Düsseldorf zu verlegen, "um den mehr als 80.000 Besuchern ihr Konzerterlebnis mit Sicherheit gewährleisten zu können", heißt es in einer Pressemitteilung. Die Tickets behielten ihre Gültigkeit, teilt der Veranstalter mit.