Konzert am Samstag noch ungewiss Nach Lebensmittelvergiftung: Andreas Gabalier geht es wieder besser

Aufgrund eines starken Flüssigkeitsverlustes sei er in den vergangenen Tagen sehr müde gewesen und nicht dazu gekommen, die vielen Nachrichten zu beantworten, die ihn erreicht hätten. "Es geht bei mir am Handy so dermaßen zur Sache", erzählt Gabalier in dem Video. Es sei "herzerwärmend, wie viele Leute sich da Sorgen machen". Das Antibiotikum, das ihm verabreicht worden sei, "greife" jedoch und wenn alles gut laufe, komme er am Mittwoch aus dem Krankenhaus. Vorerst müsse sich der "Vergiss mein nicht"-Sänger allerdings noch schonen.