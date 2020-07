41-seitiger Leitfaden der DFL

Seit Mittwoch können die Bundesligisten allerdings wieder hoffen, vielleicht schon in der neuen Saison vor Fans zu spielen. Anhand des 41-seitigen Leitfadens der Deutschen Fußball Liga (DFL) sollen die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden nun detailliert auf das jeweilige Stadion angepasste Sicherheitskonzepte entwickeln. Von Abstandsregelungen auf den Tribünen, An- und Abreise bis zum Ein- und Auslass ins Stadion muss vieles neu geregelt werden.