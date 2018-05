"Konzentriert euch auf eure eigene Welt" Khloé Kardashian braucht keine Ratschläge von Followern

Der NBA-Star Thompson soll seine Freundin kurz vor der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes, Töchterchen True, Mitte April betrogen haben. Kardashians Mutter, Kris Jenner (62), sagte in der "The Ellen DeGeneres Show" Anfang Mai dazu: Der Fremdgehskandal sei "sehr unerwartet" gekommen. "Aber Khloé ist erstaunlich. Ich bin so stolz auf mein Kind." Ihre Tochter sei "so eine gute Mutter". Sie konzentriere sich voll und ganz auf ihr Baby und lerne Tag für Tag dazu.