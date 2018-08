Rangnick will Frosberg bei RB Leipzig halten

Sportdirektor Ralf Rangnick hatte zuletzt erklärt, dass es in den letzten fünf Wochen keine Anfragen gegeben habe. Zudem will er Forsberg halten. Es müsse schon sehr viel passieren, damit er seine Meinung ändere, sagte Rangnick. "Ralf ist jetzt hier der Trainer. Er hat mich immer weiterentwickelt - und das wird so weitergehen. Unter ihm werde ich viel besser spielen als letzte Saison", sagte Forsberg.