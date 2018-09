Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) kündigte am Mittwoch an, dass es auch in Bayern Schwerpunktkontrollen zu Handy-Sündern geben wird. "Es geht der Polizei sicher nicht darum, Verkehrsteilnehmer zu schikanieren, sondern darum, den Menschen vor Augen zu führen, wie sehr sie sich und andere mit ihrem Verhalten in Gefahr bringen", so Herrmann.