Kontrolle auf der A8 Pärchen hat Drogen und Schusswaffe im Auto

Beamten der Bundespolizei fiel an der Anschlussstelle Irschenberg das Auto auf, in dem ein ungarisches Pärchen saß. Die Grenzpolizeiinspektion Raubling übernahm und hielt das Auto an. Die Durchsuchung brachte dann diverse Drogen (Marihuana, Amphetamin, Ecstasy, Kokain) und eine Schusswaffe zum Vorschein.