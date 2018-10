Kontrastreicher Auftritt Auf jeden Fall auffallend! Alyssa Milano setzt auf Schwarz-Weiß

US-Star Alyssa Milano (45, "Charmed") war der Hingucker beim Variety-Event "Power Of Women" am Samstag in Beverly Hills. Denn für ihren Auftritt auf dem roten Teppich war sie in ein Kleid mit einem ungewöhnlichen schwarz-weißen Streifenmuster geschlüpft. Während die Streifen im oberen Teil quer verliefen, war der Rockteil vorne längs- und hinten quergestreift. Das knöchellange und armfreie Kleid der indonesischen Designerin Peggy Hartanto bestach zudem mit einem tiefen Ausschnitt und einem raffinierten kleinen Cut-out am Bauch.