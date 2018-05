Konkurrenz bei smarten Lautsprechern Apples HomePod ab Mitte Juni in Deutschland erhältlich

Ab dem 18. Juni bekommen Amazons Echo samt Sprachassistentin Alexa und Google Home in den deutschen Wohnzimmern Konkurrenz. Denn ab diesem Tag wird in Deutschland, Frankreich und Kanada der neue HomePod von Apple erhältlich sein. Den Verkaufsstart gab das Unternehmen jetzt bekannt. Das Gerät gibt es bereits in den USA, Großbritannien und Australien.