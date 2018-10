Konkrete Maßnahmen vom Stadtrat Genitalverstümmelung: München bietet mehr Hilfe für Opfer

Waris Dirie brachte Thema Beschneidung in die Öffentlichkeit

Das somalische Top-Model Waris Dirie brachte das Thema Beschneidung von Mädchen und Frauen 1998 mit ihrem Buch "Wüstenblume" in die breite Öffentlichkeit. In München ist die somalische Übersetzerin Fadumo Korn eine Vorkämpferin der Null-Toleranz-Haltung gegenüber der weiblichen Genitalverstümmelung. Das Ritual ist in vielen Staaten Afrikas verboten, wird aber trotzdem praktiziert. Somalia (98 Prozent der Frauen sind betroffen) und Eritrea (89 Prozent) stechen dabei aus der Statistik heraus. Die weibliche genitale Beschneidung, also die teilweise oder vollständige Entfernung von Klitoris und Schamlippen, gilt als gravierende Menschenrechtsverletzung und steht hier unter Strafe. In Deutschland leben nach Schätzungen rund 48.000 betroffene Migrantinnen, 9.300 Mädchen gelten als gefährdet.