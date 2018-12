Komplettradsätze gestohlen Autoreifen aus Tiefgaragen geklaut: Haftbefehl gegen Diebes-Duo

Die beiden Insassen des Wagens, zwei 26-jährige Männer, verstrickten sich bei den Fragen der Beamten in Widersprüche. So konnte sie nicht genau sagen, woher die Räder kommen – ebenso konnten sich nicht beweisen, dass es sich dabei um ihr Eigentum handelt. Im Laufe der Befragung gaben sie schließlich zu, die Räder sowie weitere Fahrzeugzubehör gestohlen zu haben. Tatort waren überwiegend Tiefgaragen in der Straße Am Mitterfeld in Trudering.