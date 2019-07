Die "alkoholbedingten Straftaten" am Hauptbahnhof seien "erheblich zurückgegangen", heißt es. Nun wird das Verbot ausgeweitet. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, ist das Trinken von Alkohol am Hauptbahnhof inklusive der umschließenden Straßen und der Paul-Heyse-Unterführung ab dem 1. August rund um die Uhr verboten.